اتحاد الرماية يضم 34 لاعباً لذهب 2022
الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 19 April 2017 - 00:00 am
أنهى الاتحاد السعودي للرماية، إجراءات التوقيع مع 34 رامياً، للانضمام لبرنامـــج رياضـــيي النخبـة، المعد من قبل اللجنة الأولمبية العربية السعودية لأبرز لاعبي المنتخـبـات الرياضيــة السعودية.
وجـاء التوقـيـع مع اللاعبين بحضور العقيد مهندس سعيد القرني، المدير التنفيذي للاتحاد وهـــم: عبــدالرحمــن الجحيدلي ومسفر العماري العنزي وحسين الحربي ومحمد الحربي ومبارك الدوسري وبدر العتيبي وفيصل السعد وحامد العنزي وعلي العتيبي وفايز العنزي وسالم القريني وعطا الله العنزي وعقيل البدراني ومحمد الهلالي وسفر الدوسري ومحمــد المالكـي وعلي الغامدي ومحمد العمري وهذال السبيعي ومحمد الشهراني وفايز العنزي وعبــد الكـريم العنـزي ومحمد الشريدة ودليم القحطاني وبندر الشيباني وفيصل الدعجاني وعبد الله العـــنـزي وخالـد الشيباني وفهد المطيري وضاوي الحربي وسعد الدوسري وماجد التميمي وسعيد المطيري.
وأبدى الرماة سعادتهم بهذه الخطـوة المتقدمـة التي ستساهم في تحقيق طموحاتهم برفع المستوى الفني وتحقيق الإنجازات علـى جميــع الأصعـدة الآسـيــويـة والدولـيـة والأولمبية.