تشهد مدارس المملكة بالرياض، مشاركة فاعلة من الطلبة، ضمن برنامج تحدي المدارس، وذلك لليوم الثالث على التوالي.وكان برنامج تحدي المدارس انطلق يوم 16 إبريل الجاري ضمن مبادرات الهيئة العامة للرياضة في الرياضة المجتمعية، وتستضي