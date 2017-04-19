“الرياضة للجميع.. أمن قومي عربي” ينطلق في شرم الشيخ

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 19 April 2017 - 00:00 am

يفتتح الأمير طلال بن بدر، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنـية، رئيـس المجلـس الرياضي العربي اليوم في شرم الشيخ المصرية، أولى جلسات مؤتـمـر "الرياضـة للجمـيـع أمن قومي عربي.. تحديات الواقع وإبداعات المستقبل"، الذي يستمر حتى يوم 22 إبريل الجاري برعاية جامعة الدول العربية واتحاد اللجان الأولمبية العربية.

ويتناول المؤتمر عدداً من النـدوات التي ستـنطلق غداً الخمــيـس، حيـث يشارك الأمير طلال بن بدر في الندوة الأولى تحت عنوان "الرياضة للجميع في الهيئات الرياضية.. الواقع والمأمـول"، بجانب سعود العبد العزيز الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، والدكتور محمد الحماحمي رئيس الاتحاد العربي للرياضة للجميع، والدكتور عماد البناني رئيس الاتحــاد المصـري للرياضـة للجميـع. وسيصاحب المؤتمر دورات تـدريـبـيـة متنوعة في الطب الرياضـي وتأهيـل الإصابات، والتحكيم الرياضي وفض المنازعات، والإسعافات الأولية واستخدام الشرائط اللاصقة وإدارة الأندية الصحية وتأهيل أخصائيي الرياضة للجميع. وقدّم الأمير طلال بن بدر شكره وتقديره لجامعة الدول العربية، ولرئيس الاتحاد العربي للرياضة للجميع، وللأشقاء بجمهورية مصر العربية على الجهود المبذولة في سبيل إنجاح المؤتمر، مؤكداً أن الارتقاء بمفاهيم وأساليب الأداء الرياضي الإداري والفني والقانوني واستمراريته يشكل أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للمجلـس الرياضـي العربي واتحـــاد اللجـان الأولمبية الوطنية العربية.