المضحي يدشن بطولة شهداء الحرس الوطني

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 19 April 2017 - 00:00 am

يدشن اللواء عبد الله المضحي، رئيس هيئة العمليات في الحرس الوطني عند الساعة 6.30 من مساء اليوم الأربعاء، منافسات بطولة شهداء الحرس الوطني (الأولى)، التي انطلقت الأسبوع الماضي بالمدينة الرياضية بخشم العان في مدينة الرياض.

ويشارك في البطولة 2135 لاعباً من جميع قطاعات الحرس الوطني في السعودية، يتنافسون على 12 لعبة وهي: كرة القدم والطائرة والطاولة والسباحة والكاراتيه وألعاب القوى واختراق الضاحية وبناء الأجسام ورفع الأثقال والرماية والبلياردو وشد الحبل.

وتقام اليوم مباراتان في كرة القدم، حيث يلتقي فريقا الإدارة العامة لتقنية المعلومات والقطاع الشرقي في المباراة الأولى، وفريقا القطاع الغربي ومركز تدريب الحرس الوطني في المباراة الثانية.

وفي منافسات الكرة الطائرة تقام 4 مباريات تجمع لواء الأمير سعد مع القطاع الغربي، ومدارس الحرس الوطني مع لواء الملك عبد العزيز، ولواء طيران الحرس الوطني مع لواء التدخل السريع، ومركز تدريب الحرس الوطني مع سلاح الإشارة. فيما تقام منافسات شد الحبل بين لواء الملك عبد الله ومركز تدريب الحرس الوطني، ولواء الملك عبد العزيز ومدارس الحرس الوطني، إضافة إلى لعبة البلياردو بمشاركة جميع الفرق.