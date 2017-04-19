حملة تبرع بالدم في الابتدائية 336

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 19 April 2017 - 00:00 am

نفذت أمس الثلاثاء مبادرة وطنية للتبرع بالدم في الابتدائية 336 بحي المونسية بالعاصمة الرياض.

وتنظم الحملة بالتعاون مع بنك الدم في مدينة الملك عبد العزيز الطبية التابعة للحرس الوطني.وشهدت الساحات المجاورة للمدرسة المعدة للتبرع إقبالاً جيداً بدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً في كرنفال أشرفت عليه عدة جهات ذات علاقة. إلى ذلك، أوضحت هدى الحربي قائدة المدرسة، أن الحملة بادرة وطنية وإنسانية تعزز الجانب الخيري والعمل التطوعي بين جميع أطياف المجتمع، وقالت: "تنظيم هذه الحملة يجسد التعاضد والتكامل بين أبناء الوطن في سبيل دعم الأعمال الخيرية والتطوعية".