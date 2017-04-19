مارسيليا تجهز أخضر الجودو للتضامن

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 19 April 2017 - 00:00 am

بدأ المنتخب السعودي للجودو أمس المرحلة الإعدادية الأخيرة للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي ستقام في باكو منتصف مايو المقبل.

وكان المنتخب السعودي للجودو قد وصل أمس إلى العاصمة الفرنسية باريس لإقامة معسكر الإعداد الأخير في مدينة مارسيليا ويستمر ثلاثة أسابيع.

وسيشارك منتخب الجودو على هامش المعسكر الإعدادي في ‏بطولة مارسيليا الدولية التي ستقام نهاية الشهر الجاري، وضمت بعثة المنتخب اللاعبين: عيسى مجرشي ومحمد فلاته وعبد الله حمّاد وسليمان حمّاد وعبد العزيز البيشي وسلطان منيع وعبد الكريم البيشي تحت إشراف الأوزبكي جمال شودومنوف مدرب المنتخب، إضافة إلى أحمد المالكي إداري المنتخب، والبرتغالي روي بدرو المدير الفني للاتحاد، وعلاء الدين عمر أخصائي العلاج الطبيعي.