مدير دائرة التحكيم يقود قمة الشباب والهلال

الرياض - الرياضية | Wednesday, 19 April 2017 - 14:25 pm

أعلن اتحاد الكرة السعودي أسماء الحكام الذين سيقودون مباريات الجولة 24 من دوري المحترفين السعودي والتي ستنطلق غد الخميس.





وتقرر أن يقود قمة هذه الجولة والمباراة المنتظرة لحسم اللقب والتي ستجمع الشباب بالهلال الحكم الانجليزي مارك كلاتنبيرغ مدير دائرة التحكيم في اتحاد كرة القدم السعودي.





وجاءت أسماء حكام الجولة 24 على النحو التالي؛



التعاون – الخليج:

الدولي/ خالد الطريس – حكم ساحة

الدولي/ عبدالله الشلوي – مساعد أول

الدولي/ فهد العمري – مساعد ثاني

محمد النحيت – حكم رابع



الوحدة – الفتح:

الدولي/ تركي الخضير – حكم ساحة

الدولي/ خلف زيد – مساعد أول

الدولي/ عبدالعزيز الأسمري – مساعد أول

عبد الرحمن الكعبي – حكم رابع



الأهلي – الفيصلي:

الدولي/ عبد الرحمن السلطان – حكم ساحة

الدولي/ بدر الشمراني – مساعد أول

محمد الشهري – مساعد ثاني

الدولي/ عبدالرحمن المالكي – حكم رابع



الشباب – الهلال:

الدولي/ مارك كلاتنبيرغ (انجليزي) – حكم ساحة

الدولي/ محمد العبكري – مساعد أول

الدولي/ هشام الرفاعي – مساعد ثاني

الدولي/ فهد المرداسي – حكم رابع



الباطن - النصر:

الدولي/ سلطان الحربي – حكم ساحة

الدولي/ عبدالرحيم الشمري – مساعد أول

الدولي/ ياسر السلطان – مساعد ثاني

الدولي/ صالح الهذلول – حكم رابع



الرائد – القادسية:

الدولي/ كيث جاك (ايرلندي) – حكم ساحة

الدولي/ جاريث اندرو (ايرلندي) – مساعد أول

الدولي/ ستيفن دونالد صن (ايرلندي) – مساعد ثاني

مشاري المشاري – حكم رابع



الاتفاق – الاتحاد:

خالد صلوي – حكم ساحة

الدولي/ أحمد فقيهي – مساعد أول

الدولي/ ماجد الناصر – مساعد ثاني

محمد البريدي – حكم رابع