قرارات انضباطية تطال 3 أندية و6 لاعبين

الرياض - الرياضية | Wednesday, 19 April 2017 - 15:49 pm

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء، عدداً من القرارات وجاءت قرارات اللجنة على النحو التالي:

تغريم حارس فريق نادي الطائي بدر العنزي غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال، وإيقافه لمدة تسعة أشهر عن جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها، في جميع المسابقات والبطولات الرسمية والودية التي تقام على مستوى المملكة والمناطق والمحافظات اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، لمحاولته التهجم على مسؤولي المباراة قبل أن يمنعه رجال الأمن من ذلك، ومن ثم قام برمي القفاز عليهم، وأيضاً قام بالبصق والتلفظ عليهم بألفاظ بذيئة ومهينة، الأمر الذي قررت معه اللجنة معاقبته على المخالفة الأكثر خطورة وهي البصق على مسؤول المباراة بوصفه سلوكاً مسيئاً.



كما أعلنت عن إيقاف لاعب فريق نادي العربي عبدالرحمن المسعودي مباراتين رسميتين في جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها، في جميع المسابقات والبطولات الرسمية التي تقام على مستوى المملكة والمناطق والمحافظات اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.



كما قررت تغريم اللاعب بيسمارك دو أرجو فيرير لاعب الفريق الأول بنادي القادسية 15 ألف ريال، نظراً لامتناعه عن الحضور إلى منطقة الفلاش الأنترفيو (اللقاءات السريعة الحصرية)، بعد نهاية المباراة التي أقيمت فريقي نادي الاتحاد ونادي القادسية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن بطولة دوري جميل للمحترفين للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقاً للتقرير الإعلامي لرابطة دوري المحترفين.



كما غرمت لاعب الفريق الأول بنادي القادسية محمد عبده خبراني 15 ألف ريال، نظير امتناعه عن الحضور إلى منطقة الفلاش الأنترفيو (اللقاءات السريعة الحصرية)، بعد نهاية المباراة التي أقيمت بين فريقي الاتحاد والقادسية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقاً للتقرير الإعلامي لرابطة دوري المحترفين.





وقررت لجنة تغريم نادي النجوم 5 آلاف ريال، بسبب تأخر لاعبي فريق نادي النجوم لمدة (5) خمس دقائق في الدخول إلى أرض الملعب، الأمر الذي ترتب عليه تأخر بدء الشوط الثاني من المباراة لمدة (5) خمسة دقائق، في المباراة التي أقيمت بين فريقي الفيحاء والنجوم على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز في المجمعة ضمن بطولة المملكة لأندية دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقاً لتقرير حكم المباراة والتقرير الإلحاقي لمقيم الحكام.



كما أعلنت عن تغريم لاعب نادي الهلال لكرة القدم سالم الدوسري مبلغ 10 آلاف ريال، لتواجده في ممر اللاعبين لمدة (4) أربعة دقائق الأمر الذي ترتب عليه تأخر بدء الشوط الأول من المباراة لمدة (1:55) دقيقة وخمسة وخمسون ثانية، في المباراة التي أقيمت بين فريقي الهلال والأهلي على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ضمن بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقاً لتقرير مراقب المباراة.



وغرمت اللجنة نادي الهلال 15 ألف ريال، لتأخره في تسليم كشف أسماء المشاركين في المباراة عن الوقت المحدد لمدة (20) دقيقة، وذلك للمرة الثانية في ذات الموسم الرياضي 1437-1438هـ، بين فريقي نادي الهلال والنادي الأهلي على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ضمن بطولة الدوري السعودي للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقاً لتقرير مراقب المباراة.





كما تم تغريم نادي الخليج 10 آلاف ريال، نظراً لحصول ستة من لاعبي فريق نادي الخليج على ست بطاقات صفراء في المباراة التي أقيمت بين فريقي الخليج والوحدة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن بطولة دوري جميل للمحترفين للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقاً لتقرير حكم المباراة.



وقررت اللجنة إيقاف لاعب نادي النصر عبدالرحمن الظفيري مباراتين رسميتين، وتغريمه 7500 ريال، لقيامه بالتلفظ على لاعب الفريق المنافس والتي على إثرها قام حكم المباراة بطرده بالبطاقة الحمراء، وذلك بعد نهاية المباراة التي أقيمت بين فريقي أحد والنصر على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز ضمن بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد لدرجة الأولمبي للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقاً لتقريري حكم ومراقب المباراة.