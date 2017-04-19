موناكو إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الفرنسية - الرياضية | Thursday, 20 April 2017 - 00:02 am

تأهل موناكو الفرنسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن جدد فوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند الالماني 3-1 الأربعاء في اياب دور الثمانية.



وسجل كيليان مبابي (3) والكولومبي راداميل فالكاو (17) وفاليري جيرمان (81) لموناكو، وماركو رويس (48) لدورتموند.



وكان موناكو عاد من دورتموند بفوز ثمين 3-2 ذهابا، في أسبوع مؤلم بالنسبة للنادي الالماني بعد ان تعرضت حافلته إلى ثلاثة تفجيرات وأدت الى اصابة مدافعه الاسباني مارك بارترا بجروح في يده، وخلفت لحظات من الرعب لدى لاعبيه.



وأرجئت المباراة من الثلاثاء الى الأربعاء الاسبوع الماضي اثر استهداف حافلة الفريق الألماني بثلاثة تفجيرات بعيد مغادرتها الفندق في طريقها الى الملعب.



وأصيب بارترا بجروح فنقل الى المستشفى حيث أجريت له جراحة في معصم اليد اليمنى ستبعده عن الملاعب أربعة أسابيع.



وتأخر انطلاق مباراة اليوم خمس دقائق وذلك بسبب تأخر وصول حافلة دورتموند بسبب الزحمة بحسب ما أكد الاتحاد الأوروبي.



لكن دورتموند انتقد على "تويتر" الشرطة، مدعيا ان الفريق منع من مغادرة الفندق لمدة 20 دقيقة "من دون مبرر".



وعلق مدرب دورتموند توماس توخل على الامر قائلا لشبكة سكاي "أنه أمر موسف للغاية"، مضيفا "لم نكن نعرف ماذا يجري. ربع الساعة هذا حرمنا من التفكير بكرة القدم، بينما كنا مستعدين جيدا للمباراة".