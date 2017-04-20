اليوم.. الاجتماع الأول لاتحاد الجمباز
الرياض ـ الرياضية | Thursday, 20 April 2017 - 00:00 am
يعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للعبة للجمباز اليوم الخميس اجتماعه الأول بعد التشكيل الجديد لمجلس الإدارة، بمجمع الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، برئاسة أحمد السديس رئيس الاتحاد السعودي للجمباز، وبحضور كافة أعضاء المجلس.
وأوضح السديس أن مجلس الإدارة سيناقش العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بتشكيل اللجان العاملة بالاتحاد، ومهام كل لجنة والاطلاع على التقرير السنوي لأنشطة الاتحاد للموسم الرياضي الجاري.