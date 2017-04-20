الاتحاد يحسم لقب الطاولة رغم الخسارة

جدة ـ علي العمري | Thursday, 20 April 2017 - 00:00 am

حقق الفريق الأول لكرة الطاولة بنادي الاتحاد، لقب الدوري الممتاز، رغم خسارته من الأهلي أمس بنتيجة 2ـ3، إذ كان يكفيه الفوز بشوطين من أجل حسم اللقب، وفعل ذلك من خلال تحقيق نجمه عبد العزيز العباد الانتصار في شوطين.

وشهد اللقاء الذي أقيم على صالة الألعاب المختلفة بنادي الاتحاد، حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، بالإضافة إلى حاتم باعشن رئيس نادي الاتحاد، وعمر مسعود نائبه، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وبعد نهاية اللقاء، توج عبد العزيز السعيد رئيس الاتحاد السعودي لتنس الطاولة لاعبي الاتحاد بالميداليات والجوائز، واللقب هو الخامس عشر على التوالي، فيما حقق الأهلي المركز الثاني على مستوى الدوري.

وجاءت تفاصيل اللقاءات على النحو الآتي:

رعد الشريف "الاتحاد" ٠ـ٣ أكرم الغامدي "الأهلي"

عبد العزيز العباد "الاتحاد" ٣ـ٠ علي الخضراوي "الأهلي"

محمد الشريف "الاتحاد" ٠ـ٣ نايف الجدعي "الأهلي"

عبــد العزيــز العباد "الاتحاد" ٣ـ٠ أكرم الغامدي "الأهلي"

محمد الشريف "الاتحاد" ٠ـ٣ نايــــف الجدعـــي "الأهلي".