الهويش يضبط موقعة الوطني والفيحاء
الرياض ـ الرياضية | Thursday, 20 April 2017 - 00:00 am
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباريات الجولة الـ28 من دوري الدرجة الأولى، والتي تنطلق منافساتها اليوم بمواجهة فريقي هجر والنهضة التي سيقودها فيصل البلوي.
ويدير عبد الله النحيت مواجهة نجران والعروبة، وتضبط صافرة الدولي محمد الهويش مواجهة الوطني والفيحاء، فيما يتولى محمد النحيت قيادة مواجهة النجوم والطائي. ويوجد الحكم ماجد الشمراني في مواجهة الشعلة والحزم، ويحضر الدولي محمد القرني لإدارة مواجهة القيصومة والجيل، ويتولى مشاري المشاري إدارة مواجهة العدالة وضمك، وأخيراً يدير الحكم عبد الرحمن الشهري لقاء وج وأحد.