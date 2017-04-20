كشف محمد نور أسطورة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن أنه لن يستطيع ارتداء شعار الاتحاد في مباراة "الأساطير" التي ستقام يوم الحادي عشر من مايو المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة، مشيرًا إلى