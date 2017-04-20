النهضة يتربص بهجر في افتتاح الـ 28

الخرج ـ مازن العسرج | Thursday, 20 April 2017 - 00:00 am

تفتتح مساء اليوم الخميس مباريات الجولة الـ28 من دوري الدرجة الأولى، بمواجهة وحيدة تجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر، مع نظيره النهضة على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، عند الـ3.30 عصراً.

ويدخل هجر اللقاء في المرتبة الـ8 برصيد 37 نقطة، ويسعى إلى تحقيق انتصار يدخله في دائرة المنافسة، فيما يأمل النهضة الثالث برصيد41 نقطة إلى خطف النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على إحدى بطاقتي الصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أن الفارق النقطي بينه وبين أحد الثاني 3 نقاط، والفيحاء المتصدر 4 نقاط.