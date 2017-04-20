صراع الصدارة يشعل لقاء الأهلي والهلال

الرياض ـ أحمد الخلف | Thursday, 20 April 2017 - 00:00 am

يشتعل صراع صدارة ترتيب دوري كأس الأمير فيصل بن فهد تحت 21 عاماً، بلقاء قمة الجولة الخامسة والعشرين، حين يحل الفريق الأولمبي لكرة القدم بنادي الهلال متصدر الترتيب برصيد 51، ضيفاً على الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 47، عند الساعة 4.15 عصراً على ملعب النادي الأهلي في جدة، حيث ستكون المواجهة مفصلية بالنسبة للفريقين في المنافسة على قمة الترتيب قبل جولتين من الختام، وبقاء جولة مؤجلة.

ويدخل الهلال باحتمال حسم اللقب لصالحه رسميًّا في حال فوزه وتعثر النصر صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف عن الأهلي بالخسارة، أو الانتظار لحين لعب المواجهة المؤجلة من الجولة العشرين بين الهلال والنصر، أما الأهلي فسيدخل بطموح تقليص الفارق مع الهلال إلى نقطة واحدة، وانتظار تعثره في إحدى المباريات المقبلة لخطف الصدارة.

ويستضيف النصر فريق هجر على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود بنادي النصر في الرياض، عند الساعة 3.50 عصراً، وفي ذات التوقيت يحل الوحدة الذي يحتل المركز قبل الأخير (13) برصيد 18 نقطة والساعي للهرب من دائرة الخطر، ضيفاً على الشباب على ملعب نادي الشباب في الرياض.

ويتمسك التعاون بالأمل الأخير عندما يستضيف أحد على ملعب نادي الأمل بالبكيرية عند الساعة الـ 4.00 عصراً، حيث يحتل التعاون المركز الأخير (14) برصيد 15 نقطة، وخسارته اليوم أمام أحد ستقربه أكثر إلى الهبوط إلى دوري الأولى الأولمبي.

وعلى ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية بالمجمعة، يلتقي فريقا الفيصلي والجيل عند الساعة 3.55 عصراً، ويحل الفتح ضيفاً على القادسية عند الساعة 3.35 عصراً على ملعب نادي القادسية في الخبر، وتختتم المواجهات بلقاء الاتحاد والخليج على ملعب نادي الاتحاد في جدة عند الساعة 4.15 عصراً.