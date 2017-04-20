أمير تبوك يدعم الوطني

تبوك ـ الرياضية | Thursday, 20 April 2017 - 00:00 am

قدم الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك دعمًا ماديًّا سخيًّا لإدارة نادي تبوك ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك خلال استقباله أمس بمكتبه بالإمارة نايف عوض البلوي رئيس نادي الوطني وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من اللاعبين.

وهنأ الأمير الجميع على ما قدموه من مستوى كبير في لقائهم الأخير، مشددًا على أهمية أن يستشعر الجميع حساسية وأهمية المرحلة المقبلة، فيما تبقى من جولات في بطولة دوري أندية الدرجة الأولى، وضرورة تكاتف الجميع مع النادي الوطني، حاثاً على مواصلة العطاء والجهد في المباريات المقبلة؛ حتى يتمكن النادي من البقاء في دوري الدرجة الأولى، وطالب أعضاء مجلس الإدارة بالعمل وبذل الجهد وحث اللاعبين وبث روح المنافسة داخل الملعب.