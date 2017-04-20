أكثر من 3500 متفرج في افتتاح بطولة الأحياء

جدة ـ ماجد هود | Thursday, 20 April 2017 - 00:00 am

تابع أكثر من 3500 متفرج مباراة الافتتاح لنهائيات بطولة بي كولا ريال مدريد كامبس، على كأس رابطة فرق الأحياء بجدة، معيدين الروح إلى بطولات الأحياء، على مستوى التنظيم والتجهيزات، إضافة إلى الجوائز والهدايا المخصصة للجماهير الحاضرة.

وانتهت المباراة الافتتاحية التي جمعت بين فريقي الحرمين من جدة والاتفاق الشرقي من جازان، بفوز الأخير بهدفين نظيفين.

وتقام نهائيات البطولة على ملعب جامعة الملك عبد العزيز، بمشاركة 24 فريقًا من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وأعلنت شركة محمود سعيد لصناعة المرطبات، الراعي الرسمي للبطولة، تكفلها بتوفير السكن والمواصلات للفرق القادمة من خارج مدينة جدة، فضلاً عن رصدها جوائز قيمة للفرق الفائزة، إذ سيحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 150 ألف ريال ورحلة إلى معسكر ريال مدريد في إسبانيا.