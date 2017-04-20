انطلاق بطولة شهداء الواجب

مكة المكرمة ـ الرياضية | Thursday, 20 April 2017 - 00:00 am

انطلقت يوم الاثنين الماضي منافسات بطولة ألعاب شهداء الواجب، التي تنفذها اللجنة الرياضية بمركز حي المسفلة بمكة المكرمة، على ملاعب كلية نياجرا بحي العكيشية، بمشاركة نخبة من لاعبي كرة القدم السابقين وبعض الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وتحمل البطولة في طياتها مضامين الوفاء والعرفان للأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الدفاع عن الدين والوطن، وتشمل العديد من الأنشطة والمنافسات، منها كرة القدم وكرة الطائرة وسباق الماراثون، وللمرة الأولى مسابقة "الفرفيرة البشرية"، التي أضفت جانبًا من المرح الملحوظ لدى المشاركين من كبار السن والشباب، وحظيت بتحدٍّ من الجانبين.