كلوب: جو هارت لن ينضم إلى ليفربول

لندن - الألمانية | Thursday, 20 April 2017 - 15:02 pm

نفى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إمكانية التعاقد مع جو هارت حارس مرمى مانشستر سيتي.



ويلعب هارت حارس مرمى منتخب إنجلترا معاراً لتورينو الإيطالي لمدة موسم واحد، ولكن يبدو انه لن يعود إلى مانشستر سيتي في ظل وجود المدرب الأسباني بيب جوارديولا.



وأثيرت تكهنات حول استعداد ليفربول لدفع 20 مليون جنيه استرليني لضم هارت 30 عاماً، ولكن كلوب استبعد هذه الخطوة في ظل وجود سيمون مونلييه ولوريس كاريوس.



وقال كلوب "دائما نفكر في قائمة الفريق، وهذا يتضمن مركز حراسة المرمى".



وأضاف "هل الأمر يتعلق بجو هارت؟ عادة لا نتحدث عن أمور مثل هذه ، ولكن في مثل هذه الحالة يمكننا القيام بذلك".

وأشار "إنه حارس مرمى رائع، إنه حارس مرمى المنتخب الإنجليزي، لذا فهو صاحب كفاءة عالية، لكن لدينا حراس على اعلى مستوى هنا".



وأكد الأمر لا يتعلق بنا، ليس في هذه اللحظة وربما ليس في المستقبل،وختم بالقول السبب لا يتعلق بجو، ولكن لأن لدينا حراس مرمى أقوياء".