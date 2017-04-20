غداً.. تقام مراسم قرعة تصفيات كأس آسيا للشباب وتصفيات كأس آسيا للناشئين

الرياض - الرياضية | Thursday, 20 April 2017 - 15:58 pm

تقام يوم غدٍ الجمعة 21 أبريل مراسم قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018، ومراسم قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 16 عامًا 2018، بحضور حمد الصنيع عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم مدير إدارة المنتخبات السنية.



وسيستضيف منتخبنا الوطني لدرجة الشباب تحت 19 عامًا مجموعته في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018، والتي ستقام في الفترة 31 أكتوبر – 8 نوفمبر 2017م، فيما سيستضيف منتخبنا الوطني لدرجة الناشئين تحت 16 عامًا مجموعته في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 16 عامًا 2018 في الفترة 16 – 24 سبتمبر 2017م.



هذا ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 في الفترة 18 أكتوبر – 4 نوفمبر 2018م بمشاركة 16 منتخبًا يمثلونهم لاعبين من مواليد الأول من يناير من 1999م وما بعد، فيما ستقام منافسات بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 في الفترة 20 سبتمبر – 7 أكتوبر 2018م بمشاركة 16 منتخبًا يمثلونهم لاعبين من مواليد الأول من يناير من 2002م وما بعد.