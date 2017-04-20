بيل جاهز للكلاسيكو بعد تعافيه من الإصابة

مدريد - الفرنسية | Thursday, 20 April 2017 - 16:34 pm

عاد الويلزي غاريث بيل إلى التدريبات الجماعية لريال مدريد الذي أجرى اليوم الخميس تدريبه الأول استعداداً لكلاسيكو الأرض الأحد المقبل، أمام برشلونة في الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وأجرى الفريق تدريبه الأول عقب التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ الثلاثاء الماضي بفوزهم (6-3) في إجمالي لقائي الذهاب والعودة، إذ أجرى اللاعبون الأساسيون أمام الفريق البافاري تدريباً بالكرة، ثم أكملوا جلسة التدريب داخل صالة الألعاب الرياضية، وفقاً لما ذكره الموقع الإلكتروني للنادي.



وعاد بيل للتدريب الجماعي في إطار استكمال تعافيه من آلام عضلية حالت دون مشاركته أمام البايرن.



أما البرتغالي بيبي فواصل عملية تعافيه وتدرب الفرنسي رافائيل فاران منفرداً.



ويحتل ريال مدريد صدارة الليغا بـ75 نقطة متقدما بـ3 نقاط على برشلونة الوصيف، علماً بأن الملكي له مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيغو.