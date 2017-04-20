الهلال يتعادل مع الأهلي ويحتفظ بصدارة كأس فيصل

الرياض - الرياضية | Thursday, 20 April 2017 - 18:23 pm

أقيمت اليوم الخميس سبع مباريات ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد، وخيم التعادل الإيجابي 2/2 على مواجهة المتصدر الهلال ومضيفه الأهلي، في لقاء أقيم على ملعب النادي الأهلي في جدة، وبهذه النتيجة حافظ الهلال على مركزه الأول برصيد 52 نقطة، كما ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة الـ48 في المركز الثالث.



واستطاع الفتح من الانتصار على ضيفه القادسية بنتيجة 2/1، في لقاء أقيم مساء على ملعب نادي الفتح بالأحساء، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح إلى النقطة الـ28 في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد القادسية عند النقطة الـ38 في المركز الرابع.



فيما انتصر فريق النصر على ضيفه هجر بنتيجة 2/0، في لقاء أقيم على ملعب نادي النصر بالرياض، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى النقطة الـ50 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد هجر عند النقطة الـ21 في المركز الـ12.



واستطاع فريق الشباب الانتصار على ضيفه الوحدة بينتجة 3/1، في لقاء أقيم على ملعب نادي الشباب في الرياض، وبهذا الانتصار ارتفع رصيد الشباب إلى النقطة الـ34 في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة الـ18 في المركز الـ13.



واكتسح الفيصلي ضيفه الجيل بخماسية مقابل هدف وحيد، في لقاء أقيم على ملعب نادي الفيصلي بالمجمعة، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى النقطة الـ30 في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد الجيل عند النقطة الـ32 في المركز الثامن.



وتغلب أحد على مضيفه التعاون بنتيجة 3/2، في لقاء أقيم على ملعب نادي التعاون في بريدة، وبهذا الانتصار ارتفع رصيد أحد إلى النقطة الـ35 في المركز السادس، فيما تجمد رصيد التعاون عند النقطة الـ15 في قعر سلم الترتيب 14.



وحسم التعادل الإيجابي 1/1 لقاء الاتحاد وضيفه الخليج، في لقاء أقيم على ملعب نادي الاتحاد في جدة، وبهذا التعادل ارتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة الـ37 في المركز الخامس، كما ارتفع رصيد الخليج إلى النقطة الـ21 في المركز الـ11.