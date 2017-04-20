كارتيرون: آسيا من أولويات النصر

الرياض - الرياضية | Thursday, 20 April 2017 - 20:50 pm

شدد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب فريق النصر، على أهمية مباراة فريقه أمام مضيفه الباطن يوم غد الجمعة ضمن الجولة الـ 24 من دوري المحترفين السعودي للمحترفين.



وأكد الفرنسي أن الأولية في الوقت الحالي التأهل للبطولة الآسيوية حيث قال: "إن من أهم أولوياتنا الحالية هو أن نضمن لنا مقعد في البطولة الأسيوية، ولذلك أمامنا ثلاث مباريات نعتبرها ثلاث نهائيات، وهدفنا في كل واحدة الفوز بالنقاط الثلاث لا يهمنا أين نلعب، فجماهير النصر تتواجد في كل مكان".



وعن موجهة الغد علق قائلاً: "أعرف فريق الباطن جيداً وهو من الفرق التي تلعب بحماس كبير، وخصوصاً على أرضه، ولديه لاعبين جيدين والفوز عليه لن يأتي بسهولة بل يحتاج منا لجهد مضاعف".



وأضاف: "كما قلت لدى فريقي لاعبين قادرين على تحويل مجريات المباريات لصالحهم في أي لحظة، وثقتي بلاعبي النصر كبيرة وأتمنى لهم دائما التوفيق والنصر في كل مبارياتهم".



وكشف كارتيرون إن أرضية الملعب لن تعيق النصر في البحث عن تحقيق النتيجة التي يسعى لها الفريق في هذه المباراة، وعن تأخر النصر في تحقيق نتيجة ايجابية في الشوط الأول من المباريات الأخيرة ومنح الفرصة للخصم للوصول للمرمى، قال:"بالعكس الملاحظ في المباريات الأخيرة أننا دائما نحن أصحاب العطاء الأفضل، بل والذي يرتفع تدريجيا مع دقائق المباراة، وأنا لست قلقاً من ذلك لأن النصر يملك الحلول الايجابية التي تعيده للمباريات حتى وإن تأخر في النتيجة في الشوط الأول".