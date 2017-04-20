التعاون والخليج يتعدلان سلبياً في افتتاح الجولة الـ24

الرياض - الرياضية | Thursday, 20 April 2017 - 21:16 pm

أهدر الخليج نقطتين ثمينتين في صراعه للبقاء ببطولة الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه التعاون في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين للمسابقة اليوم الخميس.



وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي تيحت لهم طوال التسعين دقيقية، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.



وارتفع رصيد التعاون إلى 28 نقطة في المركز السابع، فيما رفع الخليج رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث عشر (قبل الأخير).