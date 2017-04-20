السد يبلغ نهائي كأس قطر للمرة الأولى

الدوحة - الرياضية | Thursday, 20 April 2017 - 22:03 pm

تأهل فريق السد القطري إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس قطر لكرة القدم للمرة الاولى بعد فوزه الصعب وبعشرة لاعبين على الريان 3-2 في نصف النهائي مساء اليوم الخميس في الدوحة.



وتقدم السد بثلاثية سجلها الجزائري يوغرطة حمرون عند الدقيقة 1 و23، وحسن الهيدوس عند الدقيقة 20 من ركلة جزاء، ورد الريان بثنائية في الشوط الثاني عبر الكوري الجنوبي ميونج كو عند الدقيقة 54، والاسباني سيرخيو غارسيا عند الدقيقة 74، ولعب السد بعشرة لاعبين اثر طرد لاعب وسطه محمد كسولا عند الدقيقة 64.



ويلتقي السد في النهائي المقرر في 29 ابريل الحالي الفائز من مباراة لخويا والجيش.