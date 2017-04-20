نواف بن سعد: لولا جمهور الهلال لما تحقق الدوري

الرياض - الرياضية | Thursday, 20 April 2017 - 22:56 pm

بارك الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال لجماهير فريقه وللاعبين حسم لقب دوري المحترفين السعودي للموسم الحالي 2017، بعد تغلبه مساء اليوم الخميس على مضيفه الشباب بنتيجة 2/1، مؤكداً أن هذا الإنجاز لم يأت إلى بتضافر جهود من في نادي الهلال من جهاز فني وإداري ولاعبين.



وذكر رئيس الهلال جهود العاملين في نادي الهلال: "أشكر عبدالرحمن النمر نائب رئيس الهلال الذي قام بجهد كبير، وفهد المفرج الذي يعمل في الخفاء في النادي".



وعن استمرار دياز من عدمه، قال: "دياز طلب الاجتماع مع إدارة الهلال في الأيام القادمة لاحتياجات الموسم القادم، وبنسبه كبيره سنجدد معه".