فهد المفرج: الإعداد الجيد أعاد الهلال للدوري

الرياض - الرياضية | Thursday, 20 April 2017 - 23:39 pm

بارك فهد المفرج مدير عام كرة القدم لنادي الهلال لإدارة نادي الهلال ولجماهيره تحقيق لقب دوري المحترفين السعودي للموسم الحالي 2017، بعد تغلبه مساء اليوم الخميس على مضيف الشباب بنتيجة 2/1، في لقاء أقيم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن مباريات الجولة الـ24 من دوري المحترفين السعودي.



وأكد المفرج أنهم استعدوا جيداً لهذا الدوري: "الحمدلله على تحقيق هذا اللقب المهم، والذي نعود له بعد غياب خمسة مواسم، كان من أهم أهدافنا التي عملنا عليها منذ فترة الإعداد للموسم الحالي".



وعن المنافسات المتبقية هذا الموسم: " بحسم لقب الدوري حققنا أول أهدافنا لهذا الموسم، وتبقى أمامنا أهداف وخطوات أخرى سنسعى لإنهاء الموسم بها، سواء بالمنافسة على تحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين أو التأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا".