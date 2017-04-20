أسامة هوساوي: أصعب لحظات الدوري كانت أمام الاتحاد

الرياض - الرياضية | Friday, 21 April 2017 - 00:03 am

بارك قائد الهلال أسامة هوساوي للجماهير الهلالية وللإدارة وزملائه اللاعبيين، على حصولهم على بطولة الدوري، بعد التغلب أمام الشباب بهدفين مقابل هدف، وقال،: "الهلال حقق لقباً مستحقاً، وذلك بعد غياب الفريق عن الدوري في الخمس مواسم الماضية،".



وأضاف: "الهلال تعرض في بداية الموسم لموقف صعب بعد رحيل المدرب، وتولي دياز مهمة الفريق، مشيداً بدور المدرب الأرجنتيني في قيادة الهلال للتتويج بلقب الدوري".



وعن أصعب مباريات الموسم بالنسبة للهلال علق قائلاً: "المباراة الأصعب كانت أمام الاتحاد في جدة، والتي حقق فيها الفريق فوزاً قربه كثيراً من التتويج، وبعدها مباراة الفتح التي فاز فيها الفريق في الوقت القاتل".