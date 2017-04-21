240 موظفاً في ماراثون STC

الرياض ـ الرياضية | Friday, 21 April 2017 - 00:00 am

نظمت شركة الاتصـالات السعودية STC بمركـزها الرئيس بالرياض، بمجمع الملك عبد العزيز للاتصالات صـباح أمس الخـمـيس سباق الماراثون لمنسوبيها بمشاركة 240 موظفاً.

وكرم الدكـتور خــالد بن حـسين الـبــياري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتـصالات السعـوديـة، الفـائزين بجـوائز قيمة وميـداليات، حـيث تسلم الفائز بالمركز الأول كأس السباق، وميدالية ذهبية، والفــائز بالمركز الثاني ميدالية فــضية، والمركـز الثالث ميدالية برونزية.

وأوضح أمجد شاكـر مدير عام الشؤن الإعلامية في STC أن هذه الفعالية تعـتـبر خطــوة جديدة نحو تشجيع نمط حياة أكثر صحة بين منسوبي الشركة.