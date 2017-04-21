الرماية تستعد للتضامن بـ11 بطولة
| Friday, 21 April 2017 - 00:00 am
المرحلة الأولى 2016م
1ـ بطولة الاتحاد للرماية لعام 1437ـ1438هـ للفئات الثلاث.
2 ـ بــطـــولة الاتحاد للـرمــاية على الأطباق (فرق وفردي) للفـــئات الثلاث.
3 ـ كأس العالم للرماية على الأطباق في مايو 2016م في باكو بأذربيجان.
4 ـ بـطــولــة الجائزة الكبرى في مدينة بلزن بتشيكيا بتشيكيا في مايو 2016.
5 ـ كأس العالم للرمـاية على البندقية والمسـدس في ميونيخ في مايو 2016.
المرحلة الثانية عام 2017م:
1 ـ البطولة العربية الـ 13 للرماية في مارس 2017 بالكويت.
2 ـ بطولة قطر المفتـوحة للرمـاية على الاطــبـاق في فبراير 2017.
3 ـ كأس العـالم للرماية على جميع الأسلحة في ابريل 2017 بالهند.
4 ـ كأس العالم للرمـاية على الأطبـاق في مارس 2017 بالمكسيك.
5 ـ بـطــولة الـرمــاية العسكرية التكتيكية (كشاف) في مارس 2017 بالرياض.
6 ـ كأس العالـم للرمـاية على الأطباق في الفترة من 27 ابريل الى 7 مايو 2017 في قبرص.