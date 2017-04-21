أمير القصيم يلتقي تنفيذية الفريق الكشفي

بريدة ـ الرياضية | Friday, 21 April 2017 - 00:00 am

التـقى الأمير الدكــتور فيصل بن مشعل بن سعـود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بديوان الإمــارة أمس، الـلـجـنة التنفيذية للفريق الكـشفي التطوعي بالمنطــقة؛ وذلك لبحث الاستعدادات اللازمة لتــدشين الفــريق مطـلع الأسبوع المقبل.

وثمن أمـير الـقــصـيم خلال اللقاء أعمال الكشافة، والخدمات التطوعية الجليلة التي يقومون بها، ومن ضمنها أعمالهم التطوعية في موسمي الحج والعمرة، والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، متمنيًا لهم التوفيق.

يذكر أن من مهام الفريق الكشفي التطـوعي بمنطـقة القصيم، الإشراف على سير العمل الكشفي حسب الأهداف التي أنشئ من أجلها.