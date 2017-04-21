أمير الشرقية يرعى بطولة “عز وهيبة” للفروسية

الدمام ـ الرياضية | Friday, 21 April 2017 - 00:00 am

يرعى الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية الأربعـاء المقبل، بطــولة الشرقية للفروسية "عز وهيبـة"، التي تنظمها أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع هيئة الترفيه وعدد من الجهات وتستمر أربعة أيام، وذلك على شاطئ العزيزية بالخبر.

وأوضح محمد بن عبد العزيز الصفيان، رئيس اللجنة التنفيـذية للمهرجان، مدير عام إدارة العلاقات العــامة والإعلـام بــالأمــانة، أن أمانة الشرقـيـة أنـهت الاستعــدادات الخــاصة بالبطولة، مـشيـراً إلى الانتهاء أيضاً من تجهيز الموقع وجميع أعمال البنى التحتية.

وأشار الصـفـيان إلى أن البطولة يشارك فيها أكــثر من 150 فــارساً ومالكاً للخيل من المنطقة الشرقية، إلى جانب مشاركة عدد من إسطبلات الخيل من الرياض وجـدة، وقال: "البطولة تتضمن منافسات في التقاط الأوتاد، وقفز الحواجز ومزاد للخيول العــربية، وعرض لجمال الخيول، وفعاليات مصاحبة".