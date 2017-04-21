تدريب 40 في “مهاراتي سر حياتي”

وادي الدواسر ـ واس | Friday, 21 April 2017 - 00:00 am

اختتمت أمس الدورة التـدريبية "مهارات التفاوض والإقناع والتأثير"، التي نظمتها وحدة الأنشطة الثقافية والاجتماعية بوكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع بوادي الدواسر، ضمن برنامج "مهاراتي سر نجـاحي" بمشاركة أكثر من 40 متدرباً من داخل الجامعة ومن أفراد المجتمع المحلي.

وأوضح أحمد المنسي مدرب الدورة، والدكتور عرفة مشرف التدريب بوكالة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالفروع خلال الدورة، المهارات الواجب توافرها في الشخص المؤثر.