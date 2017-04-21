مضر والنور.. مواجهة حسم اللقب

الدمام ـ الرياضية | Friday, 21 April 2017 - 00:00 am

تختتم مساء اليوم الجمعة، منافسات بطولة دوري الأمير فيصل بن فهد لكرة اليد للأندية الممتازة للموسم الرياضي (1437 ـ 1438)هـ .

وتقام اليوم 5 لقاءات في الجــولة الأخيرة من دوري الأمير فيـصل بن فهـد لكرة اليد للأندية الممتازة.

ويبرز في مباريات اليوم لقاء القمة المرتقب، والذي يجمع بين مضر والنور في صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام، عند الساعة الـ 6.15 مساء.

لقاء مهم

تكمن أهمية اللقاء كونه يجمع بين صاحبي المركزين الأول والثاني، حيث يتصدر مضر الترتيب برصيد (41) نقطة، بينما يحتل النور مركز الوصافة برصيد (40) نقطة، وهو ما يشعل أجواء اللقاء، التي ستكون أشبه بأجواء المباريات النهائية.



فرص الفريقين

يدخل مضر اللقاء بفرصتي الفوز والتعادل لخطف لقب الدوري الممتاز، فيما لا يمتلك النور خياراً غير الانتصار لتحقيق اللقب للعام الثالث على التوالي.