1300 طالب يختتمون “تحدي المدارس”

الرياض ـ الرياضية | Friday, 21 April 2017 - 00:00 am

اختتمت أمس الخميس المرحلة الأولى من فعاليات برنامج (تحدي المدارس) التي أقـيـمت في الصـالة الرياضية بمدارس المملكة في الرياض، وذلك بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة ممثلةً في إدارة الرياضة المجتمعية.

انطلقت الفعاليات الأحد الماضي، بمـشاركــة 1300 طالب يمثــلون 15 مدرسة (حكومية وأهلية)، بواقع 6 مدارس إبــتـدائـية و6 مدارس متوسطة و3 مدارس ثانوية، شاركوا في مسابقات رياضية متنوعة ذات طابع تنافـسي خاص بـإشراف مدربين مختصين وعدد من معلمي التربية البدنية.

وفي ختام البرنامج تم تكريم الطلاب المـشاركين بمـيــداليـات وشهـــادات، قـدمــها لـهم علي عون، أخصائي الرياضة المدرسية والجامعية في إدارة الرياضة المجتمعية، الذي قدم الشكر لمديري ومعـلمي التـربية البدنية في جميع المدارس المشاركة في برنامج تحدي المدارس، مؤكداً نجاح المرحلة الأولى بشكل كبـير وعلى كافة الأصعدة.