اتحاد القدم يوقع عقد استضافة ابوظبي لـ "السوبر" الأحد المقبل

الرياض ــ الرياضية | Friday, 21 April 2017 - 13:22 pm

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم ظهر الأحد المقبل موعداً لتوقيع عقد استضافة مجلس أبو ظبي الرياضي لبطولة كأس السوبر السعودي.



وستجمع بطولة كأس السوبر بين بطل كأس خادم الحرمين الشريفين وفريق الهلال المتوج بطلاً لدوري جميل للمحترفين خلال شهر يناير المقبل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.



وستجرى مراسم توقيع العقد والمؤتمر الصحفي في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بحضور سعادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي عادل بن محمد عزت، وسعادة الأمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضي عارف حمد العواني، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي.