نصف نهائي أبطال أوروبا : صدام ناري بين أتلتيكو والريال وموناكو يواجه يوفنتوس

نيون ــــ أ ف ب | Friday, 21 April 2017 - 13:50 pm

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي سحبت الجمعة في نيون السويسرية، عن تجدد الموعد بين ريال مدريد الإسباني وجاره اللدود اتلتيكو اللذين تواجها الموسم الماضي في المباراة النهائية وحسمها الأول بركلات الترجيح.

وسبق لريال أن تواجه ايضا مع اتلتيكو في نهائي 2014 وفاز عليه 4-1 بعد التمديد في مباراة كان الأخير متقدما خلالها 1-صفر حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع قبل أن يدرك سيرخيو راموس التعادل ويجر الفريقين الى شوطين إضافيين سجل فيهما فريقه ثلاثة أهداف.

وستكون المواجهة الثانية في دور الأربعة بين موناكو الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي الذي أطاح الأربعاء بالعملاق الإسباني برشلونة بإجباره على الاكتفاء بالتعادل ايابا صفر-صفر في "كامب نو"، بعد أن فاز عليه ذهابا في تورينو 3-صفر.

ويعود يوفنتوس وموناكو الذي يبلغ دور الأربعة للمرة الأولى منذ 2004 بعد فوزه مرتين في ربع النهائي ذهابا وايابا على بوروسيا دورتموند الألماني، بالذاكر الى عام 1998 حين تواجها في نصف النهائي ايضا وفاز الفريق الايطالي 6-4 بمجمل مباراتي الذهاب والإياب وبلغ النهائي حيث خسر أمام ريال مدريد بهدف سجله المونتينغري (يوغوسلافي سابقا) بردراغ مياتوفيتش الذي منح النادي الملكي لقبه الأول منذ 1966.

كما التقى نادي الإمارة مع بطل ايطاليا في ربع نهائي نسخة 2014-2015 وفاز يوفنتوس 1-صفر بمجمل المباراتين ثم شاءت الصدف أن يلتقي ريال مجددا بعد تخطي موناكو، لكنه فاز في حينه على العملاق الإسباني 3-2 (بمجمل المباراتين) قبل أن يخسر أمام برشلونة في النهائي 1-3.

وتقام مباراتا ذهاب نصف النهائي على ملعبي ريال وموناكو في الثاني والثالث من مايو قبل أن يحتضن اتلتيكو ويوفنتوس مباراتي الإياب في 9 و10 منه.

وستكون العاصمة الويلزية كارديف مسرحا للمباراة النهائية المقررة في الثالث من يونيو.