مانشستر يونايتد يواجه سلتا فيجو وأياكس مع ليون في نصف نهائي الدوري الأوروبي

زيورخ ـــ واس | Friday, 21 April 2017 - 14:51 pm

أوقعت قرعة نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم التي سحبت اليوم في نيون السويسرية، فريق مانشستر يونايتد الانجليزي مع سلتا فيجو الإسباني، وليون الفرنسي ضد أياكس امستردام الهولندي. وتقام مباراتا الذهاب في امستردام وفيغو في الرابع من مايو المقبل، ومباراتا الإياب في ليون ومانشستر في الحادي عشر من الشهر نفسه على أن يلتقي المتأهلان من دور الأربعة في المباراة النهائية للبطولة التي ستقام يوم 14 مايو في ستوكهولم.