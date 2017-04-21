أفخر بأن اللقب تحقق بمدرب أرجنتيني

الرياض - حمد الصويلحي | Friday, 21 April 2017 - 14:51 pm

أبدى الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تفهمه للضغوط التي تعرض لها لاعبوه خلال مباراتهم أمس أمام الشباب، والتي نجحوا في تحقيق الفوز فيها والتتويج بلقب الدوري.

وقال: "أتفهم هذا الضغط على اللاعبين، لأن المباراة كانت تتطلب منهم الفوز والحصول على الثلاث نقاط للتتويج بلقب الدوري، لذلك لم يظهروا بالمستوى الفني المطلوب، وكنا نسعى جاهدين لتسجيل المزيد من الأهداف".

وبارك دياز للهلاليين حصولهم على اللقب، وعلى رأسهم الأمير نواف بن سعد رئيس النادي والأجهزة الإدارية والفنية والطبية، واللاعبين الذين بذلوا مجهودات كبيرة على الرغم من ضغطنا عليهم خلال الفترة الماضية، إلا أنهم استطاعوا أن يطبقوا الطرق الفنية التي تطلب منهم".

وأوضح: "كان هناك عمل جماعي يشكر عليه الجميع، ونحن سعداء بتحقيق هذه البطولة التي غابت عن الفريق 5 سنوات، ونفخر أن تحقق اللقب على يد مدرب أرجنتيني بعد آخر بطولة دوري جاءت عن طريق الأرجنتيني كالديرون، وأقدم شكري للجماهير الهلالية التي تعتبر تاجاً على رؤوسنا، حيث كانت تساندنا وتقف معنا طوال هذا المشوار".

وتابع: "سنلعب مباراتنا المقبلة أمام بيروزي في دوري أبطال آسيا بمجموعة جيدة من اللاعبين، ونحن متصدرين المجموعة، ولا أعتقد أن مباراة الشباب سيكون لها تأثير على اللاعبين من الناحية البدنية، وعن البطاقة الصفراء التي تحصل عليها نواف العابد، قال إنها لم تكن مقصودة".