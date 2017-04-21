المعيوف: لن ننسى الآسيوية وكأس الملك

الرياض - الرياضية | Friday, 21 April 2017 - 14:58 pm

أكد عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال أحقية فريقه بتحقيق لقب بطولة دوري المحترفين، مبيناً أنهم فرضوا سيطرتهم الكاملة على لقاء الشباب أمس ونالوا مرادهم بالخروج بالنقاط الثلاث وحسم لقب الدوري لصالحهم رسمياً.

وقال: "أحمد الله على توفيقه لنا في تحقيق هذه البطولة المهمة والغالية على جميع الهلاليين، وأشكر كل من وقف مع الفريق وعلى رأسهم إدارة النادي برئاسة الأمير نواف بن سعد، ومدير كرة القدم فهد المفرج، ومدرب الفريق رامون دياز، وجهازه الفني والإداري والطبي وزملائي اللاعبين، وجميع أعضاء الشرف وجمهور الهلال الغالي الذي وقف خلفنا هذا الموسم في جميع الملاعب والمدن".

وعن مدى تأثرهم بنشوة حسم اللقب قبل الاستحقاقات المقبلة في دوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين، قال: "جميع البطولات المقبلة مهمة بالنسبة لنا، سنفرح اليوم وغداً فقط، وبعد ذلك سيكون تركيزنا وتفكيرنا منصباً على الاستحقاقات المقبلة، التي أتمنى التوفيق فيها ابتداء من أول مباراة في بطولة دوري أبطال آسيا أمام بيروزي الإيراني يوم الإثنين المقبل، وسنسعى بكل قوة لإسعاد الجماهير الهلالية بتحقيق أكثر من بطولة هذا الموسم، ولا نتوقف على الدوري فقط، لأن أمامنا كأس خادم الحرمين الشريفين، والمنافسة على التأهل للأدوار النهائية من البطولة الآسيوية".