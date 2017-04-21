موسوعة الهلال .. ليلة التتويج

الرياض ـ مازن العسرج | Friday, 21 April 2017 - 15:13 pm

كشف خالد العتيق مدير عام دار مدارك للنشر والتوزيع عن توجه لدى الدار لطباعة " موسوعة الهلال " وطرحها في الأسواق في يوم تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام نظيره النصر خلال المواجهة التي تقام في الـرابع من شهر مايو المقبل، مبيناً أن التوقيع مع الهلال أتى بعد اتصالات مستمرة بين الدار والهلاليين استمرت لعام كامل تم خلالها إعداد الكتاب، مقدماً شكره للإحصائي سلمان العنقري وإبراهيم اليحيى اللذين بذلا جهداً كبيراً في إعداد الموسوعة خلال المرحلة الماضية .

وأوضح لـ" الرياضية " العتيق قائلاً : نسابق الزمن لطرح الموسوعة مع قبل الرابع من شهر مايو حتى تكون متاحة للجماهير الهلالية في يوم تتويج فريقهم بلقب الدوري مبيناً أن الموسوعة ستكون باللغة العربية ويتبعها في وقت لاحق طرحها بأكثر من لغة .

وعن توجه الدار واختياره من بين الأندية السعودية قال: الهلال تميز في الجانب الاجتماعي وشاهدنا له نشاطا ملحوظا في هذا الجانب، لذا قررنا اختيار الهلال كأول الأندية التي سيكون من خلالها حضورنا الثقافي مبيناً أن المرحلة المقبلة ستشهد حضورنا عبر أكثر من نادٍ .

وحول التعاونات المقبلة بين الدار والهلال قال : لدينا 3 أفكار تمت مناقشتها في وقت سابق وسنكشف عنها خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده خلال المرحلة المقبلة .