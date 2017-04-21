بلاتر يدعو الى تسليم بلاتيني "الفيفا او الاتحاد الأوروبي"

زوريخ ــ الفرنسية | Friday, 21 April 2017 - 16:54 pm

دعا الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري الموقوف جوزيف بلاتر الجمعة الى تمكين الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي الفرنسي الموقوف ميشال بلاتيني من العودة وترؤس أي من الاتحادين، وذلك في تصريحات لوكالة فرانس برس الجمعة.

وقال بلاتر من مقر اقامته في مدينة زوريخ السويسرية ان بلاتيني "يجب ان يعود. يمكن ان يعود لتسلم (رئاسة) الويفا (الاتحاد الأوروبي) او الفيفا".

وأشار بلاتر من مقر إقامته في زوريخ انه يملك معطيات لا يستطيع كشفها، "كفيلة بإلغاء عقوبة الايقاف في حق الفرنسي وفي حقي أيضا، من قبل لجنة الاخلاقيات في "الفيفا".

ورأى ان لجنة الاخلاقيات وليس محكمة التحكيم الرياضية "كاس" معنية برفع العقوبة التي أنزلتها في حقه وفي حق بلاتيني على خلفية دفعة من السويسري الى الفرنسي بمليوني فرنك سويسري.



أضاف "الامر ممكن، نستطيع تقديم طلب بمراجعة القضية في حال وجود معطيات جديدة"، مكررا القول انه لا يستطيع كشف المعطيات التي يتحدث عنها، ومؤكدا انها كفيلة بتغيير قرار لجنة الاخلاقيات.



وكانت اللجنة أوقفت بلاتيني (61 عاماً) ثمانية أعوام في ديسمبر 2015 ثم قلصت العقوبة بعد الاستئناف من بلاتيني الى ستة أعوام، ثم الى أربعة اعوام من قبل "كاس" تنهتي في 2019. في المقابل، يبقى من عقوبة بلاتر (81 عاماً) ستة اعوام.

وحالت العقوبة دون ترشيح بلاتيني لانتخابات رئاسة "الفيفا" في فبراير 2016، والتي فاز فيها السويسري جاني إنفانتينو.

كما رد بلاتر في تصريحه على اتهامه بالانانية من قبل بلاتيني في حديث أدلى به الأخير الى صحيفة "لو موند"، قائلا "أقبل اتهامه، لكني أذكره اني ساعدته للوصول الى رئاسة الاتحاد الأوروبي عام 2007، وكانت علاقاتنا طيبة، لذا لا أفهم موقفه مني".