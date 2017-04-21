7 أندية يقدمون التهنئة لبطل الدوري السعودي

الرياض - أحمد الشمري | Friday, 21 April 2017 - 17:41 pm

باركت 7 أندية من دوري المحترفين السعودي لنادي الهلال تحقيقه دوري المحترفين السعودي للموسم الحالي 2016 - 2017، بعد انتصاره مساء أمس الخميس على مضيفه الشباب، في لقاء أقيم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن مباريات الجولة الـ24 من دوري المحترفين.



وبثت الأندية المباركة تغريدات عبر حساباتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدات تبارك فيها لنادي الهلال هذا الإنجاز في مشهد أخوي يمثل التنافس الشريف بين الأندية السعودية.



وبارك القادسية: "القادسية يهنئ شقيقه نادي الهلال بمناسبة فوزه بدوري المحترفين السعودي للموسم الرياضي 2016 - 2017".



كما بارك الفتح: "رئيس وأعضاء مجلس إدارة انادي الفتح يقدمون التهنئة لنادي الهلال وإدارته وجماهيره بمناسبة تحقيق لقب دوري المحترفين لموسم 2016 - 2017".



وكانت مباركة الخليج: "نادي الخليج يهنئ إدارة ولاعبي وداعمي وجماهير نادي الهلال لتحقيقهم لقب دوري المحترفين السعودي 2016/2017، سائلين الله لهم مزيداً من التفوق والازدهار".



وكتب التعاون: "التعاون يهنئ الهلال بمناسبة تحقيق دوري المحترفين السعودي للموسم الرياضي 2016 - 2017م".



وبارك الرائد: "إدارة الرائد تقدم التهنئة لنادي الهلال بمناسبة تحقيقه لقب بطولة دوري المحترفين السعودي 2016-2017م".



وعبر منسوبو نادي الفيصلي: "يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الفيصلي بحرمة، بخالص التهنئة والتبريك، لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهلال الشقيق بمناسبة تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بطولة دوري المحترفين السعودي للموسم الرياضي الحالي".



وكتب الاتفاق : "مبروك للهلال إدارة وشرفيين وجماهير بطولة دوري جميل للمحترفين".