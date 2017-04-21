دوري الأولى : الوطني يربك صدارة الفيحاء

الرياض ــ الرياضية | Friday, 21 April 2017 - 19:25 pm

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في فخ التعادل مع مضيفه الوطني بهدف لكل فريق ، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم ضمن الجولة الثامنة والعشرون من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى ، ليرتفع الفيحاء بنقاطه الى 46 نقطة في الصدارة مؤقتا الى حين انتهاء مباراتي النهضة وأحد في نفس الجولة واللذان سيلعبان غداً ويجلسان في المركز الثاني برصيد 44 نقطة في المركز الثاني ، وجاءت بقية نتائج مباريات الجولة التي لعبت اليوم كالتالي:





النجوم - الطائي ( 3 - 0 )

الشعلة - الحزم ( 1 - 0 )

نجران - العروبة ( 1 - 1 )



ووفقاً لنتائج اليوم يصبح ترتيب فرق الدوري على النحو التالي:

1 - الفيحاء ( 46 نقطة )

2 - أحد ( 44 نقطة )

3 - النهضة ( 44 نقطة )

4 - الشعلة ( 41 نقطة )

5 - نجران ( 40 نقطة )

6 - العروبة ( 38 نقطة )

7 - القيصومة ( 38 نقطة )

8 - هجر ( 37 نقطة )

9 - ضمك ( 36 نقطة )

10 - الطائي ( 36 نقطة )

11 - الحزم ( 34 نقطة )

12 - النجوم ( 33 نقطة )

13 - الجيل ( 33 نقطة )

14 - العدالة ( 31 نقطة )

15 - الوطني ( 31 نقطة )

16 - وج ( 29 نقطة )