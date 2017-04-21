الاتحاد الآسيوي يحدد انطلاقة كأس آسيا 2018 للشباب والناشئين

الرياض - الرياضية | Friday, 21 April 2017 - 18:17 pm

تقرر أن تقام منافسات بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 في الفترة 18 أكتوبر – 4 نوفمبر 2018م بمشاركة 16 منتخبًا يمثلونهم لاعبين من مواليد الأول من يناير من 1999م وما بعد، فيما ستقام منافسات بطولة كأس آسيا تحت 16 عامًا 2018 في الفترة 20 سبتمبر – 7 أكتوبر 2018م بمشاركة 16 منتخبًا يمثلونهم لاعبين من مواليد الأول من يناير من 2002م وما بعد.



الجدير بالذكر أن قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018، والتي أجريت صباح اليوم الجمعة بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور حمد الصنيع عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم مدير إدارة المنتخبات السنية، أوقعت منتخبنا الوطني لدرجة الشباب تحت 19 عامًا على رأس المجموعة الرابعة (D)، وجاء في ذات المجموعة منتخبات اليمن، تركمانستان، والهند، في التصفيات التي سيستضيف فيها منتخبنا مجموعته في الفترة 31 أكتوبر – 8 نوفمبر 2017م.



في حين حلّ منتخبنا الوطني لدرجة الناشئين تحت 16 عامًا في المجموعة الأولى (A) في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 16 عامًا 2018 إلى جانب منتخبات أوزباكستان، الأردن، البحرين، وسريلانكا، وستقام التصفيات التي سيستضيف فيها منتخبنا مجموعته في الفترة 16 – 24 سبتمبر 2017م.