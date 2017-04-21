رسمياً: دوري الناشئين ينحصر بين النصر والاتحاد

الرياض - الرياضية | Friday, 21 April 2017 - 19:38 pm

تأجل حسم لقب الدوري الممتاز للناشئين تحت ١٧ سنة في جولته الـ٢٠ في مباريات اليوم الجمعة، بعد أن حقق النصر المتصدر الفوز على ضيفه الشباب بهدف دون رد رافعاً رصيده إلى٥٢ نقطة، فالمقابل منافسه على اللقب الاتحاد الذي يحل ثانياً كان حاضراً بالفوز على مضيفه الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف حيث وصل رصيده إلى ٤٧ نقطة.



وبذلك انحصرت المنافسة بينهما على تحقيق اللقب بانتظار نتائج الجولتين الأخيرتين، فيما لم يتحدد أي فريق هابط لدوري المناطق بعد نتائج اليوم، والتي كانت على النحو التالي:

فوز الأهلي على هجر ١/٢

الهلال على القادسية ٠/٣

وخسارة الاتفاق أمام عرعر٢/١

وفوز الرائد على التعاون ٠/١



وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 - النصر ( 52 نقطة )

2 - الاتحاد ( 47 نقطة )

3 - الأهلي ( 45 نقطة )

4 - الهلال ( 43 نقطة )

5 - الشباب ( 25 نقطة )

6 - هجر ( 23 نقطة )

7 - القادسية ( 23 نقطة )

8 - الاتفاق ( 22 نقطة )

9 - الفتح ( 17 نقطة )

10 - الرائد ( 16 نقطة )

11 - التعاون ( 15 نقطة )

12 - عرعر ( 13 نقطة )