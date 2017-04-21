رسمياً: الوحدة يودع الدوري السعودي

الرياضية | Friday, 21 April 2017 - 21:00 pm

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الدوري السعودي، بعد انتصار الباطن على نظيره النصر 4-2 في لقاء أقيم على ملعب الباطن في الحفر، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المحلي.



وأصبح الوحدة أول الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى.



وكتب الحساب الرسمي لرابطة دوري المحترفين السعودي عبر توستر :" رسمياً.. بفوز الباطن اليوم، يودع الوحدة دوري جميل ويصبح أول الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى.. تمنياتنا لهم بالتوفيق والعودة مستقبلاً".