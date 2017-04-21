الباطن يكتسح النصر برباعية ويصعد للعاشر

حفرالباطن - الرياضية | Friday, 21 April 2017 - 21:11 pm

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن مفاجأة كبيرة، بعد أن قلب تأخره بهدفين من ضيفه النصر إلى الانتصار 4/3، في لقاء أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي الباطن في حفرالباطن، ضمن مباريات الجولة الـ24 من دوري المحترفين السعودي.



وتقدم النصر أولاً عند الدقيقة 17 عن طريق اللاعب حسن الراهب، قبل أن يعزز اللاعب نفسه النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 22، واسطاع اللاعب جوناثان بينتيس من تقليص النتيجة عند الدقيقة 30، ينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بنتيجة 2/1، وفي الشوط الثاني استطاع اللاعب جورجي سيلفا من تسجيل هدف التعادل للباطن عند الدقيقة 61، وفي الدقيقة 73 استطاع اللاعب نفسه من تسجيل هدف التقدم للباطن، وتمكن جوناثان بينتيس صاحب الهدف الأول من تعزيز النتيجة لصالح الباطن عند الدقيقة 78، وفي آخرالوقت المحتسب بدلاً للضائع قلص محمد السهلاوي النتيجة بتسجيله الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 94، لتنتهي المباراة بفوز الباطن بنتيجة 4/3.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الباطن إلى النقطة الـ25 في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد النصر عند النقطة 49 في المركز الثاني.