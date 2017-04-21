الرائد يتجاوز القادسية وينتزع المركز الخامس

بريدة - الرياض | Friday, 21 April 2017 - 21:08 pm

انتزع فريق الرائد المركز الخامس بعد فوزه مساء اليوم الجمعة على نظيره القادسية 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من دوري المحترفين السعودي.



افتتح القادسية التسجيل أولاًعن طريق اللاعب النيجري باتريك إيزيك عند الدقيقة 60، وتمكن الرائد من التعديل بعد 3 دقائق عن طريق اللاعب البزاريلي ويندر عند الدقيقة 63، وعند الدقيقة 76 حصل لاعب القادسية عبدالمحسن فلاته على الكرت الأحمربعد حصوله على الكرت الأصفر الثاني، وعند الدقيقة 78 تمكن اللاعب اسماعيل بانغورا من اضافة الهدف الثاني للرائد من ركلة جزاء.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد الرائد إلى النقطة 32 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد القادسية عند النقطة 24 في المركز الثاني عشر.