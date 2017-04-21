النور يتوج بدرع دوري اليد للمرة الثالثة على التوالي

الرياض - الرياضية | Friday, 21 April 2017 - 21:36 pm

توج الفريق الاول لكرة اليد بنادي النور بطلاً لدوري الأمير فيصل بن فهد لكرة اليد للأندية الممتازة للموسم الرياضي (1437 – 1438)هـ بعد فوزه على مضر 25-23، وتسلم لاعبوه درع الدوري من يد تركي الخليوي رئيس الاتحاد بحضور محمد المنيع نائبه، وذلك في اللقاء الجماهيري المثير الذي جمع الفريقين على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام اليوم الجمعة، وسط حضور ما يقارب الستة الاف متفرج.



وعلى هامش المباراة تم تتويج فريق العروبة بطل دوري الدرجة الاولى والعدالة الوصيف وهجر الثالث، فيما توج ايضاً فريق النور بطل دوري شباب الممتاز والترجي الوصيف والخليج المركز الثالث ، وعلى مستوى بطولة الناشئين تم تتويج فريق الصفا بالمركز الثاني والاهلي بالمركز الثالث والقارة بدرع البطولة .



وتصدر الفريق الاول لكرة اليد بنادي النور الدوري برصيد 42 نقطة فيما حل مضر في مركز الوصافة برصيد (41) نقطة، وحل الاهلي ثالثا والوحدة رابعاً وتأهلت الفرق الاربعة بطولة النخبة السعودية التي ستقام في الدمام.