دياز يقدم الدوري "مهراً" للاستمرار في الهلال

الرياض ــ الرياضية | Friday, 21 April 2017 - 19:42 pm

بات في حكم المؤكد أن يقوم نادي الهلال بالاتفاق مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الأرجنتيني رامون دياز للاستمرار مع الفريق لموسم آخر، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها خلال الموسم الحالي، والتي كان آخرها تحقيق بطولة الدوري قبل جولتين من النهاية، فضلاً عن المشوار المميز للفريق في دوري أبطال آسيا.



وكان رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأمير نواف بن سعد قد أكد في تصريحات صحفية عقب تحقيق الفريق لبطولة الدوري أن عقد دياز مع الهلال لعامين وليس عاماً واحداً، مشيراً إلى أن التفاوض مع المدرب خلال الأيام المقبلة سيكون حول احتياجات الفريق وليس لتجديد عقده، مؤكداً في الوقت ذاته أن دياز لديه رغبة كبيرة في المواصلة مع الهلال بدليل أنه طالب باجتماع فور حسم لقب الدوري، لدراسة احتياجات الفريق للموسم المقبل والعمل على ذلك باكرًا.