دياز: سأجلب غوستافو وأورتيجوزا للهلال

الرياضية - أحمد الشمري | Friday, 21 April 2017 - 22:08 pm

أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال بطل دوري المحترفين السعودي، خلال حديثه في برنامج "No Todo Pasa" عبر التلفزيون الأرجنتيني، بأنه سعيد بتحقيق دوري المحترفين، وأنه يفكر في إعداد فريقه الهلال للموسم المقبل، متمنياً أن يستطيع ضم لاعبين من بلاده الأرجنتين إلى الهلال، لمعرفته التامة بنوعية اللاعبين في الدوري الأرجنتيني.

وقال دياز في مداخلته: "أود أن يلتحق بي في الهلال اللاعبان غوستافوبو وأورتيجوزا، فأنا أحتاجهم في الفريق، وكل شيء سيتحدد في فترة الانتقالات الصيفية".

وأشاد دياز في لاعب وسط بوكا جونيور، قائلاً: "بوكا جونيور لديهم اللاعب كريستيان بافون، هو مميز جداً، أستغرب أنه لم يحترف في أوروبا حتى الآن، سأحاول ضمه لصفوف الهلال في الصيف".

وتطرق دياز في حديثه أن لا نية للاتحاد الأرجنتيني بالتعاقد معه بعد إقالة باوزا من تدريب منتخب التانقو.